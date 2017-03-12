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حماس: محاكمة الشهيد الأعرج ورفاقه الأسرى وصمة عار في جبين السلطة

الأحد 12 مارس 2017 12:50 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: محاكمة الشهيد الأعرج ورفاقه الأسرى وصمة عار في جبين السلطة

قناة الأقصى - غزة

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فوزي برهوم، إن محاكمة السلطة الفلسطينية اليوم الأحد للشهيد البطل باسل الأعرج ورفاقه الخمسة الأسرى في سجون الاحتلال وصمة عار في جبين السلطة وتأكيد على مدى الانحدار الوطني والأخلاقي الذي وصلت إليه.

ووصف برهوم في تصريح صحفي، محاكمة السلطة للشهيد الأعرج ورفاقه الأسرى بالتصرف الخطير والتشويه المبرمج لسمعة المقاومة ونضالات شعبنا الفلسطيني وتضحياته.

ودعا الناطق باسم حركة حماس الشعب الفلسطيني وفصائله إلى العمل المشترك لوضع حد لهذه التصرفات الخطيرة من قبل السلطة ومؤسساتها وأجهزتها سيئة الصيت والسمعة.

وشدد على ضرورة العمل على حماية أبناء شعبنا وأسرانا وتضحياتهم من هذا العبث الذي لا يخدم سوى العدو الإسرائيلي ومخططاته.

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