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إصابة العشرات واعتقال الناشطين

أجهزة السلطة تقمع مسيرة منددة بمحاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه

الأحد 12 مارس 2017 12:37 م بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة تقمع مسيرة منددة بمحاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أصيب عشرات النشطاء والمتظاهرين الفلسطينيين ظهر اليوم الأحد، بعد قمع أجهزة السلطة وقفة شعبية بمدينة البيرة للتنديد بمحاكمة السلطة للشهيد باسل الأعرج ورفاقه الخمسة المعتقلين في سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية أن أجهزة السلطة اعتدت بقنابل الغاز والهراوات على عائلة الشهيد باسل الأعرج مما أدى لإصابة والده ونقله للمستشفى، واعتدت على المتظاهرين والصحفيين ومنعتهم من التغطية.

واعتقلت أجهزة السلطة الشيخ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان و4 ناشطين واعتدت على الناشط السياسي عمر عساف ومراسل قناة فلسطين اليوم الصحفي جهاد بركات.

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