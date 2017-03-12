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بالفيديو : وقفة لنواب التشريعي بغزة تضامناً مع زملائهم المعتقلين في سجون الاحتلال

الأحد 12 مارس 2017 10:52 ص بتوقيت القدس المحتلة

وقفة لنواب التشريعي بغزة تضامناً مع زملائهم المعتقلين في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

أكد الدكتور احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن العدو لا يفهم الا لغة القوة لغة الشهداء.

وأضاف بحر خلال وقفة تضامنية مع النواب الأسرى في ساحة المجلس التشريعي وسط مدينة غزة، أن العدو لا يفهم إلا لغة باسل الاعرج الذي امتشق سلاحه ودافع عن قضيته ضد الكيان الصهيوني.

وشدد على أن الاسرى سيخرجون قريبا وأن المقاومة الفلسطينية ستجبر الاحتلال على تحرير اسرانا المختطفين في سجونه.

وبين أن المحتل ما زال يختطف عشرة نواب لحتى اللحظة بالضفة المحتلة والقدس.

وأوضح بحر أن النواب هم أحمد سعدات ومروان البرغوثي و حسن يوسف و محمد ابو طير و محمد جمال النتشه وعزام سلهب واحمد مبارك  وخالد طافش وانور زبون واخيرا سميرة الحلايقة.

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