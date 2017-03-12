واتساب يعيد ميزة بعد غضب مستخدميه

قناة الأقصى - غزة

اضطر تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، إلى إعادة ميزة كان قد حذفها في التحديث الذي أطلقه بذكرى إطلاقه، بعد موجة غضب وانتقادات واسعة من أعداد كبيرة من المستخدمين.

فبعدما أتاح لمستخدميه أن ينشروا صورا ومقاطع فيديو على غرار تطبيق "سناب شات" عوضا عن كتابة النصوص فقط في الحالة Status، أعاد واتساب خاصية النص المكتوب بأحرف عادية، لكنه أبقى في الوقت نفسه على إمكانية نشر الصور ومقاطع الفيديو.

وأبدى عدد كبير من مستخدمي واتساب انزعاجا من التحديث الجديد، مبدين حنينا إلى الصيغة القديمة التي دأبوا على الكتابة بها في حالاتهم، وهو ما بات متاحا اليوم، وفق ما نقل موقع "ذا نيكست ويب"، إذ يكفي أن يذهب المستخدم إلى الإعدادات ثم يضغط على اسمه، ويجد إمكانية الكتابة في النص.

وبخلاف حالات سناب شات، لن تختفي الحالات الجديدة المكتوبة نصا، بعد 24 ساعة، إذ لن تتغير إلا في حال أقدم المستخدم من تلقاء نفسه على إزالتها.

ويراهن تطبيق واتساب على تنويع خدماته، في مسعى لجذب مستخدمين أكثر وزيادة أرباحه، إذ يتجه في الوقت الحالي، إلى السماح للشركات بإرسال الإعلانات للمستخدمين.

وتعرضت الخطوة لانتقادات واسعة، على اعتبار أنها قد تؤدي إلى إغراقهم بالرسائل النصية، فضلا عن نيل الاستراتيجية الجديدة من خصوصيتهم.