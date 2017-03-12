الاحتلال يعتقل عدداً من الفلسطينيين بالضفة والقدس المحتلتيْن

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية عدداً من المواطنين الفلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

ونشرت مصادر محلية أسماء بعض المعتقلين وهم: الصحفي مصعب سعيد واسامة الفقهاء عضو مجلس طلبة بيرزيت وكلاهما سكان رام الله.

كما اعتقلت الفتاة بتول الرمحي 24 عاماً، من قرية سردا برام الله، واعتقل علي محمد سعادة من حوارة في نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن منور الشاعر (23 عاماً)، بعد دهم منزل أحد أقاربه في قرية أرطاس جنوب بيت لحم، وتواجده فيه.

بينما اعتقل الاحتلال من بلدة بدّو شمال غرب مدينة القدس الشابين مهتدي عياش وصالح عطية .