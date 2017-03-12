5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

يدخل اليوم 12 من مارس، خمسة أسرى من الضفة المحتلة يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

من قرية صيدا بمدينة طولكرم الأسير أحمد مصطفى ياسين فني المحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مدينة رام الله الأسير رافع سعدي أحمد قاسم (37 عامًا) المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 13 عامًا في السجون الصهيونية.

والأسير منصور محمد سامي فرهود فواقة (36 عامًا) المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 13 عامًا في السجون الصهيونية.

والأسير رائد أحمد محمود حوتري (45 عامًا) من قلقيلية المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.

والأسير هاني محمد أحمد غانم (23 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى أربعة أعوام في السجون.