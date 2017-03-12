السلطات الأردنية تطلق سراح أحمد الدقامسة

قناة الأقصى - غزة

أفرجت السلطات الأردنية عن الجندي المسرح أحمد الدقامسة بعد أن أنهى محكومية السجن المؤبد لقتله صهيونيات عام 1997.

وقالت مصادر في العاصمة الأردنية عمان إن السلطات أطلقت سراح الدقامسة عند الساعة الثانية بعد منتصف الليلة الماضية وإنه توجه إلى قريته إبدر التابعة لمحافظة إربد.

ونُقل عن شهود عيان في قرية الدقامسة أن حالة من الفرح عمت القرية رغم وصول الدقامسة إليها في وقت متأخر، وأن السيارات جابت القرية مطلقة أبواقها ابتهاجا بإطلاق سراحه.

وكان أحمد الدقامسة أطلق الرصاص من رشاشه أثناء خدمته العسكرية في حرس الحدود على مجموعة من الطالبات الصهيونيات اللاتي كن يقمن برحلة مدرسية في منطقة الباقورة الحدودية -التي استعادها الأردن بموجب اتفاقية السلام التي وقعها مع إسرائيل عام 1994- في يوليو/تموز 1997، فقتل سبع طالبات وأصاب عددا آخر بسبب سخريتهن واستفزازهن.

وقضت محكمة عسكرية بعقوبة السجن المؤبد على الدقامسة، الذي قال أثناء محاكمته إنه أطلق الرصاص على الطالبات الصهيونيات لأنهن سخرن منه أثناء تأديته الصلاة.