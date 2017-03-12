الاحتلال يمديد الطوق الأمني على الضفة وغزة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

قررت سلطات الاحتلال الصهيوني مساء السبت، تمديد الإغلاق الشامل المفروض على الضفة المحتلة وقطاع غزة حتى فجر يوم الثلاثاء المقبل؛ وذلك بسبب الأعياد اليهودية.

وقال المتحدث باسم الجيش الصهيوني في تصريحات نقلتها القناة العاشرة العبرية، "تقرر تمديد الإغلاق على مناطق الضفة وغزة بسبب عيد البوريم (المساخر) حتى فجر يوم الثلاثاء القادم، وذلك وفقا لتعليمات القيادة السياسية".

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت الاغلاق سيكون منذ منتصف ليلة اول ـمس وحتى الأحد، مع قابلية للتمديد بعد دراسة الوضع بأراضي الضفة.