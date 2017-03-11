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في لبنان

بركة: حريصون على حفظ الأمن بالمخيمات

السبت 11 مارس 2017 03:49 م بتوقيت القدس المحتلة

بركة: حريصون على حفظ الأمن بالمخيمات

قناة الأقصى - بيروت

دعا علي بركة ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان السلطات اللبنانية لفرض الأمن والاستقرار بجوار مخيم برج البراجنة، وملاحقة المجموعات المسلحة المجاورة للمخيم والتي تطلق النار بين الفينة والأخرى على المخيم لأسباب ليس لها أي خلفيات سياسية.

وجدد بركة إدانته للأحداث المؤسفة في مخيم برج البراجنة، مؤكدا أنها أحداث فردية بين عائلة فلسطينية من المخيم وعائلة لبنانية من الجوار تطور إلى خلاف واشتباك، وليس لها أي بعد سياسي أو حزبي.

وأكد حرص حركة حماس على حفظ الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية ومع الجوار اللبناني، مشددا على أهمية العمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية.

وكان المسؤول السياسي لحركة حماس في مخيم برج البراجنة قد أصيب أثناء محاولته وقف إطلاق النار ضمن الجهود التي بذلتها جهات سياسية لبنانية وفلسطينية لاحتواء الاشتباكات.

وقال بركة إن المسؤول السياسي لحماس تلقى رصاصة قناص من خارج المخيم أصابته في ظهره، وأن إصابته أقل من متوسطة وهو الآن يتلقى العلاج بمستشفى المقاصد في بيروت.

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