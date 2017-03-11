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استشهاد لاجئة فلسطينية بقصف جوي في درعا

السبت 11 مارس 2017 01:03 م بتوقيت القدس المحتلة

استشهاد لاجئة فلسطينية بقصف جوي في درعا

قناة الأقصى - دمشق

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أن اللاجئة الفلسطينية عائشة محمد العايدي استشهدت يوم الجمعة الماضي، بعد إصابتها بالقصف العشوائي الذي استهدف حي السحاري في درعا المحطة جنوب سورية.

وأضافت المجموعة أن ذلك يأتي في ظل تصعيد خطير للأعمال العسكرية التي تستهدف جنوب سورية عموماً ودرعا والأحياء المجاورة لها خصوصاً، بالتزامن مع محاولات تقدم ما يسمى لواء "خالد بن الوليد" التابع لتنظيم "داعش" على حساب مجموعات المعارضة السورية.

وأوضحت أنه باستشهاد اللاجئة العيادي ترتفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين من أبناء محافظة درعا، الذين قضوا منذ بدء أحداث الحرب في سورية إلى (365) ضحية بحسب احصائيات مجموعة العمل.

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