الامم المتحدة تدعو الكيان إلى ضرورة احترام الحقوق الدينية

قناة الأقصى - وكالات

دعا فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الكيان الصهيوني إلى ضرورة احترام الحقوق الدينية للجميع، في تعليقه على مشروع قانون منع رفع الأذان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف حق للصحفيين اليوم السبت، أنه يتعين ضمان احترام حقوق الجميع، ويشمل ذلك الحقوق الدينية.

وكانت "الكنيست" الصهيونية قد صدّقت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون منع رفع الأذان"، والذي ينص على منع استخدام مكبرات الصوت للصلاة في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلًا وحتى السابعة صباحًا أي منع رفع أذان الفجر.

ويفرض القانون غرامة ما بين خمسة وعشرة آلاف شيقل (ما بين 1300-2600 دولار) على كل من يخالفه.

وخرجت مسيرات غاضبة في مناطق متفرقة من الأراضي المحتلة، وفي مدن عربية وإسلامية، رفضا للقانون العنصري الذي يستهدف الإسلام.