الهيئات الإسلامية تدعو لعدم الامتثال لقانون منع الأذان

قناة الأقصى - القدس المحتلة



دعت الهيئات الإسلامية في القدس المحتلة المواطنين إلى عدم الامتثال لقانون فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في الآذان.

وقالت الهيئات "مجلس الأوقاف، دائرة الأوقاف الإسلامية، الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، ومفتي القدس والديار الفلسطينية في بيان مشترك "على أهلنا في القدس وضواحيها وسائر مدنها وقراها القيام بالآذان من أعلى أسطح منازلهم، وفي الأسواق والطرقات، وألا يمتثل الـمؤذنون لهذه القرارات الجائرة، ردًا واضحًا على السياسة العنصرية الاحتلالية".

ورأت أن مشروع هذا القانون، وقوانين أخرى وقرارات المحاكم الصهيونية تسعى إلى "التطهير العرقي وتهجير الـمقدسيين، ومسح الذاكرة العربية والإسلامية في المدينة، وخلق ما يسمى بالقدس اليهودية كعاصمة لـمشروع الدولة اليهودية".

وجاء في البيان أن "قانون منع الآذان بحجة التشويش من الساعة الحادية عشرة ليلًا إلى السابعة صباحًا ليس إلا حلقة في سلسلة قوانين يهودية عنصرية فاشية جائرة، تهدف إلى طرد المقدسيين والتضييق عليهم والتدخل في شؤون عبادتهم وشعائرهم".

بالمقابل، أدانت الهيئات الإسلامية المساعي الصهيونية لخنق المسجد الأقصى من خلال الحفريات، وإنشاء البؤر الاستيطانية، والمشاريع التهويدية، والمسارات التوراتية، والحدائق التلمودية، والرموز والشعائر الزائفة، إضافة إلى الاقتحامات اليومية ونصب الحواجز والتضييق على المصلين، والتدخل في مهام وعمل إدارة الأوقاف، واعتقال وإرهاب وتخويف العاملين فيها.

وقالت إن" تصعيد قوات الاحتلال والممارسات اليومية التي تنفذها بدعم من حكومة الاحتلال سيؤدي إلى إشعال الـمنطقة برمتها".