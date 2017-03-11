  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

تويتر يستخدم خاصية "الكتم" لمشاكل إساءة الاستعمال

السبت 11 مارس 2017 08:27 ص بتوقيت القدس المحتلة

تويتر يستخدم خاصية "الكتم" لمشاكل إساءة الاستعمال

قناة الأقصى - منوعات 
 

دخلت التحديثات الجديدة التي أعلنت عنها منصة تويتر سابقاً حيز التنفيذ، والتي تمنح المستخدمين مزيداً من التحكم فيما يخص التنبيهات التي يتلقونها، بحيث يمكنهم حالياً تعطيل التنبيهات للأشخاص الذين لم يعملوا على تأكيد #حساباتهم على تويتر، ما قد يضع حداً للردود الغريبة التي تظهر على تغريدات المستخدم.

ويعمل التحديث في الوقت الراهن على نسخة الويب وتطبيق الخدمة العاملة على نظام التشغيل المحمول أندرويد، ويعتبر هذا التحديث حلاً ذكياً لمشاكل إساءة الاستعمال والمضايقات التي تحصل على المنصة الاجتماعية، والتي شكلت هاجساً فعلياً للعديد من مستخدمي المنصة بسبب ما يتعرضون له.

وكان جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر قد استطلع آراء المستخدمين عبر تغريدة نشرها من حسابه الرسمي في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي حول ما هو أهم الأمور التي يرغبون برؤيتها على تويتر أو ما هي أهم الأمور الواجب تحسينها أو إضافتها إلى الخدمة خلال عام 2017.

وتحدث دورسي عن أنه قد تم العمل على ما يخص السياسات والضوابط ضمن المنصة، وأن محاربة مثل هؤلاء الأشخاص تعتبر إحدى أهم الخطوات التي ينبغي اتخاذها في الوقت الراهن.

ويمكن حالياً للمستخدمين كتم أي حسابات لا يتابعونها أو الحسابات التي لا تمتلك صورة حساب شخصي وما زالت تستعمل صورة البيضة والحسابات التي لم تعمل على تأكيد البريد الإلكتروني أو أرقام الهواتف الخاصة بهم، وذلك من خلال ميزة المرشحات المتقدمة الموجودة ضمن الإعدادات.

وتعتبر ميزة كتم الحسابات التي لم تؤكد رقم الهاتف الحل الأكثر فعالية بشكل خاص، وذلك مع إمكانية إنشاء عنوان بريد إلكتروني زائف خلال 30 ثانية، بينما يعتبر تغيير رقم الهاتف أصعب من ذلك بكثير، وبالتالي فإن الحسابات المسيئة يمكن حظرها بسهولة، مما يجعل هذه الاستراتيجية فعالة جداً للحد من المضايقات.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
منع الأذان القدس المسجد الأقصى

حماس: "منع الأذان" حرب صهيونية على الهوية العربية والإسلامية لشعبنا
17204146_163910970790221_1846424236_n

حملة "دواهم حرية" لدعم الأسرى تنطلق الأسبوع القادم
6_822855734

الكنيست يصادق على "منع الأذان"
thumb (2)

"تويتر" تطلق فلتراً للرسائل المسيئة

هيئة الأسرى: 15 أسيرة بسجن "الدامون" يعانين أوضاعاً صعبة

الأخبار الرئيسية

منذ 7 ساعات

إصابة شاب شمال رام الله ومداهمات بالقدس والضفة المحتليْن
منذ 17 ساعة

الاحتلال يقمع مسيرة بمسقط رأس الشهيد الأعرج
منذ 9 ساعات

إصابة قيادي بحماس خلال فض اشتباكات بمخيم برج البراجنة
منذ 17 ساعة

القيق يعلق إضرابه مقابل الإفراج عنه منتصف نيسان
منذ 15 ساعة

بحر: قانون حظر الأذان في القدس سيفجر انتفاضة جديدة
منذ 16 ساعة

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

مقالات

يهود تحظر الأذان؟!

يهود تحظر الأذان؟!

د.يوسف رزقة
شهيد يرثي الأحياء

شهيد يرثي الأحياء

د.فهمي هويدي
باسل الشهيد المقاوم والعنوان الراشد

باسل الشهيد المقاوم والعنوان الراشد

مصطفى الصواف
تراثنا والمرأة

تراثنا والمرأة

د.يوسف رزقة