فوائد ثمينة في قشور الخضروات

قناة الأقصى - غزة

أعلنت أخصائية التغذية الأميركية "ماري جاين ديتروير" أنه لا يجب تقشير الخضار قبل تناولها لأن للقشور منافع كثيرة للصحة.

وقالت ديتروير إنه عندما نرمي القشور، نحرم أجسادنا من العناصر الغذائية الضرورية للصحة مثل قشور الخيار والبطاطا والجزر والفليفلة كما أشارت أن معظم العناصر الغذائية تكون موجودة في القشور.

وتحتوي قشور الخيار على نسبة عالية من الفيتامين ن ومن مضادات الأكسدة كما تحتوي قشور البطاطا على الحديد والماغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات.

ونصحت ديتروير بطهي الخضار مع قشورها مثل الباذنجان والبطاطا لأنها لا تؤثر سلبًا على مذاقها باستثناء الجزر.

وذكرت أن مضادات الأكسدة الموجودة في القشور تحمي الجسم من الشوارد الحرة وهي جزيئات ضارة للجسم.

وقالت ديتروير إن معظم الناس يميلون إلى تقشير الخضار بسبب احتوائها على نسب عالية من المبيدات، ولكن إذا خضعت الخضار للتنظيف الصحيح لن تشكل خطرًا على الصحة.