  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

إصابة قيادي بحماس خلال فض اشتباكات بمخيم برج البراجنة

الجمعة 10 مارس 2017 10:38 م بتوقيت القدس المحتلة

إصابة قيادي بحماس خلال فض اشتباكات بمخيم برج البراجنة

أفاد بيان صادر عن حركة حماس، بإصابة المسؤول السياسي للحركة في مخيم برج البراجنه بالعاصمة اللبنانية بيروت، علي قاسم أبو خليل، خلال الاشتباكات التي شهدها المخيم.

ووفق ما ذكرته حماس في بيان لها؛ فقد "تعّرض القيادي أبو خليل لرصاصة غادرة في ظهره وهو يعمل على وقف إطلاق النار"، أثناء الاشتباكات التي وقعت اليوم في محيط مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين.

وأشارت الحركة إلى أن الحالة الصحية لمسؤولها السياسي في برج البراجنه "مستقرة".

وأُنشئ مخيم "برج البراجنة" للاجئين الفلسطينيين سنة 1948، وتبلغ مساحته حوالي 750 كيلو متر مربع، ويعتبر من أكبر المخيمات في العاصمة بيروت، ويبلغ عدد سكانه حوالي 25 ألف نسمة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
7528417df7d848230edf085d5372c64b

الحركة النسائية بحماس تنظم مؤتمر نضال المرأة الفلسطينية
70958a47dcfdd799c5afa976bb45038e

مالذي يحدث بمخيم عين الحلوة؟

إصابة مواطن باستهداف صهيوني شمال القطاع
إصابة مستوطن

إصابة مستوطن بعملية طعن قرب بيت لحم

لجنة الأهالي: 174 اعتقالاً و246 استدعاءاً نفذتها أجهزة السلطة خلال شهر فبراير

الأخبار الرئيسية

منذ 8 ساعات

الاحتلال يقمع مسيرة بمسقط رأس الشهيد الأعرج
منذ 8 ساعات

القيق يعلق إضرابه مقابل الإفراج عنه منتصف نيسان
منذ 6 ساعات

بحر: قانون حظر الأذان في القدس سيفجر انتفاضة جديدة
منذ 7 ساعات

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية
منذ 15 ساعة

نتنياهو يدعو بوتين للتدخل بإعادة الجنود من غزة
منذ الأمس

طوق أمني صهيوني شامل على الضفة وغزة حتى الأحد

مقالات

شهيد يرثي الأحياء

شهيد يرثي الأحياء

د.فهمي هويدي
باسل الشهيد المقاوم والعنوان الراشد

باسل الشهيد المقاوم والعنوان الراشد

مصطفى الصواف
تراثنا والمرأة

تراثنا والمرأة

د.يوسف رزقة
حكاية باسل؛ خاتمة تلخّص مسيرة

حكاية باسل؛ خاتمة تلخّص مسيرة

لمى خاطر