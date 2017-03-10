إصابة قيادي بحماس خلال فض اشتباكات بمخيم برج البراجنة

أفاد بيان صادر عن حركة حماس، بإصابة المسؤول السياسي للحركة في مخيم برج البراجنه بالعاصمة اللبنانية بيروت، علي قاسم أبو خليل، خلال الاشتباكات التي شهدها المخيم.

ووفق ما ذكرته حماس في بيان لها؛ فقد "تعّرض القيادي أبو خليل لرصاصة غادرة في ظهره وهو يعمل على وقف إطلاق النار"، أثناء الاشتباكات التي وقعت اليوم في محيط مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين.

وأشارت الحركة إلى أن الحالة الصحية لمسؤولها السياسي في برج البراجنه "مستقرة".

وأُنشئ مخيم "برج البراجنة" للاجئين الفلسطينيين سنة 1948، وتبلغ مساحته حوالي 750 كيلو متر مربع، ويعتبر من أكبر المخيمات في العاصمة بيروت، ويبلغ عدد سكانه حوالي 25 ألف نسمة.