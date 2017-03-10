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طالبت بتسليم جثمانه

بالفيديو : الاحتلال يقمع مسيرة بمسقط رأس الشهيد الأعرج

الجمعة 10 مارس 2017 03:02 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يقمع مسيرة بمسقط رأس الشهيد الأعرج

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 

اندلعت مواجهات ظهر الجمعة خلال قمع قوات الاحتلال الصهيونية مسيرة جماهيرية في قرية الولجة ببيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد باسل الأعرج.

وافاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن سلطات الاحتلال الصهيوني أجلت تسليم جثمان الشهيد باسل الأعرج حتى إشعار آخر.

وكان الاحتلال قد قرر أمس تسليم جثمان الشهيد الاعرج عند حاجز "الولجة" العسكري، القريب من مدينة بيت لحم، عصر اليوم الجمعة، بعد احتجازه داخل ثلاجات الاحتلال.

وهذه هي المرة الثانية التي يؤجل فيها الاحتلال تسليم جثمان الشهيد الاعرج.

وكان الشهيد باسل الأعرج (31 عاما)، قد ارتقى برصاص الاحتلال فجر الاثنين الماضي، بعد اقتحام المنزل الذي كان يتواجد فيه بمدينة البيرة.

وتحتجز سلطات الاحتلال داخل ثلاجاتها جثامين عدد من الشهداء وهم: الشهيدان باسل الأعرج وعبد الحميد ابو سرور من بيت لحم، والشهداء محمد طرايرة، ومحمد الفقيه، وسعد قيسية من مدينة الخليل، والشهيد رامي عورتاني من مدينة نابلس، إضافة إلى الشهيدين مصباح أبو صبيح  وفادي قنبر من مدينة القدس المحتلة.

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