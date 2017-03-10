نتنياهو يدعو بوتين للتدخل بإعادة الجنود من غزة

قناة الأقصى - شؤون صهيونية

طالب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بتدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعمل على استعادة الجنود الأسرى من قطاع غزة.

وقال نتنياهو للصحفيين عقب لقائه مع بوتين بموسكو مساء الخميس، "إنه طرح مسألة الجنود الذين تحتجز حركة حماس جثثهم اورون شاؤول وهدار غولدين، إضافة للصهيونيين المحتجزين بالقطاع وذلك أمام بوتين للتدخل".

وأشار إلى أن بوتين أعرب عن موافقته على المساعدة في استعادتهم.

كما شمل اللقاء أيضًا نقاشًا مطولًا حول الدور الإيراني في سوريا، وعزم إيران تشييد ميناء بحري بسوريا، معرباً عن رفض "الكيان الصهيوني" لتثبيت أرجل إيران بسوريا.

وعرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس قبل أشهر صور أربعة صهاينة وهم 4 عسكريين، اثنين منهما هما الضابط "هدار غولدين، "وشاؤول آرون" وهما من أصول أجنبية، و"أباراهام منغستو" من أصول إفريقية، و"هاشم بدوي السيد" من أصول عربية، رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.

وكانت الكتائب أعلنت أسر أورون شاؤول أثناء تصديها للاجتياح البري شرق مدينة غزة في يوليو 2014، فيما اختفت آثار جولدن في الأول من أوغسطس 2014 شرق مدينة رفح، وتقول "إسرائيل" أنهما قتلا.