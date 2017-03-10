مدفعية الاحتلال تقصف أراضي جنوب القطاع ووسطه

قناة الأقصى - غزة



قصفت مدفعية الاحتلال الصهيونية المتمركزة على الحدود الشرقية لمدينتي خان يونس ودير البلح، وسط وجنوبي قطاع غزة الليلة، أراضي زراعية، على الحدود الشرقية للمدينتين؛ دون وقوع إصابات.

وذكر مراسلنا أن سكان المناطق الشرقية لخان يونس ودير البلح سمعوا دوي انفجارين بفارق دقائق بينهما، تبعهما تحرك للآليات الصهيونية بمحيط موقع (كيسوفيم العسكري)، الواقع على الحدود الشرقية الشمالية لبلدة القرارة شمالي خان يونس، وتبين فيما بعد أنهما عبارة عن قصف مدفعي تجاه أراضي زراعية.

ولفت إلى أن ذلك تزامن مع إطلاق المدفعية لقنابل إنارة في أجواء المنطقة الحدودية الواقعة شرقي بلدتي القرارة ووادي السلقا الحدوديتين.

ونوه المراسل إلى أنه سبق ذلك تحدث الاحتلال عن محاولة لإطلاق صاروخ من خان يونس تجاه الأراضي المحتلة.