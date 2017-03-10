الاحتلال يقرر الإفراج غدًا عن الأسيرة عالية عباسي

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن سلطات الاحتلال قررت الإفراج غدًا الجمعة عن الأسيرة عالية شيخ علي محمود عباسي(51 عامًا) من بلدة سلوان بالقدس المحتلة بعد قضائها فترة حكمها.

وأوضحت الإذاعة أن الأسيرة عباسي معتقلة منذ 14 من مايو عام 2015 بتهمة مقاومة الاحتلال وادعائه حيازتها سكين، لافتة إلى آن الاحتلال أصدر بحقها حكمًا بالسجن 22 شهرًا.

وأكدت أن الأسيرة أكبر الأسيرات سنًا وكانت تقبع داخل سجن "الشارون" الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن الأسيرة عباسي هي والدة الأسير عيسى عباسي المعتقل منذ عام 2010 ويقضي حكمًا بالسجن 10 أعوام.