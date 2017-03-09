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لأجل تسريع بناء العوائق الأرضية

بمن ستستعين الحكومة الصهيونية لمواجهة الأنفاق ؟!

الخميس 09 مارس 2017 06:59 م بتوقيت القدس المحتلة

بمن ستستعين الحكومة الصهيونية لمواجهة الأنفاق ؟!

قناة الأقصى - غزة 
 

قررت حكومة الاحتلال الصهيونية الاستعانة بنحو ألفي عامل أجنبي من أجل تسريع بناء العائق الأرضي في محيط قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس: "يجري تعجيل بناء الجدار الهادف لمنع الأنفاق من قطاع غزة إلى إسرائيل".

وأضافت: "يتوقع استخدام ما بين 1500-2000 عامل أجنبي للمساعدة في بناء الجدار أسفل الأرض".

وأشارت إلى أن مدير عام الجيش الصهيوني أودي آدم، نقل هذه المعلومة إلى مسؤولين من التجمعات السكانية الصهيونية القريبة من قطاع غزة لدى اطلاعهم على تطورات بناء الجدار.

وأشار إلى أنه يتوقع استكمال بناء الجدار في غضون عامين؛ فيما توقعت الصحيفة أن يتكلف الجدار نحو مليار دولار.

وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت العام الماضي عن قرار بناء الجدار بطول 60 كيلومترا على الحدود بين قطاع غزة و"إسرائيل".

وأشارت آنذاك إلى أن الجدار الإسمنتي سيكون بطول عشرات الأمتار فوق وتحت الأرض ويتضمن مجسات متطورة، لكشف حفر أنفاق على مقربة منه.

يذكر أن تقرير مراقب الدولة الصهيوني يوسف شابيرا ركز بجزئه الثاني حول طريقة تعامل المجلس الوزاري الصهيوني المصغر "الكابينت" مع الأنفاق وفشله في معالجتها؛ إضافة إلى طرق اتخاذ القرارات داخل "الكابينت" خلال الحرب الأخيرة صيف العام 2014.

وقبل أسابيع، قال المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس) أبو عبيدة إن تقرير مراقب الكيان الصهيوني بشأن نتائج حرب 2014 "يؤكد من جديد حجم الخسارة والفشل والتخبط الذي مني به العدو في هذه المعركة".

وشن الكيان الصهيوني في 7يوليو من عام 2014 عدوانًا همجيًا على القطاع استمر 51 يوما قتلت فيه 2158 فلسطينيا وجرحت 11 ألف آخرين ودمرت عشرات آلاف الوحدات السكنية.

وردت المقاومة بتنفيذ عمليات نوعية من خلال الأنفاق الهجومية، والتي أوقعت عشرات الجنود من ألوية "النخبة" بين قتيل وجريح وأسير، ودكت المدن والمواقع الصهيونية بآلاف الصواريخ مما أدى لفراغ تام بمستوطنات الجنوب.

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