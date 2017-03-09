الاحتلال يهدم قرية "العراقيب" للمرة 110 على التوالي

هدمت جرّافات الاحتلال، اليوم الخميس، قرية "العراقيب" الفلسطينية في صحراء النقب، جنوبي الأراضي المحتلة عام 1948، وذلك للمرة 110 على التوالي منذ تموز/ يوليو 2010.

وتتوالى عمليات هدم "العراقيب" وغيرها من القرى الفلسطينية غير المعترف بها صهيونيا، بدعوى إقامة منازلها بدون ترخيص على أراضٍ تعود ملكيتها للدولة العبرية.

وقالت مصادر محلية، إن "جرافات الاحتلال، داهمت القرية صباح اليوم، وشرعت بهدم الخيام والعرائش، التي يقيم فيها السكان بعد هدم منازلهم الثابتة دون سابق إنذار، وشرّدت سكانها، وأغلبهم نساء وأطفال في العراء دون مراعاة للأحوال الجوية".

وأكدت المصادر، أن أهالي "العراقيب" سيواصلون التمسك بأراضيهم وقريتهم مهما هدموا، وسيعيدون كما في كل مرة وبعد كل عملية هدم بناء الخيام والمعرشات من جديد، تعبيرا عن صمودهم وتمسكهم بأرضهم ورفضهم لكل ممارسات ومخططات الاحتلال.