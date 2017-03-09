الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد باسل الأعرج

أفادت مصادر طبية فلسطينية، أن سلطات الاحتلال ، ستسلم مساء اليوم الخميس، جثمان الشهيد باسل الأعرج في مدينة بيت لحم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال أبلغهم بأنه سيسلم جثمان الشهيد باسل الأعرج، عند الساعة الثالثة من مساء اليوم بتوقيت القدس المحتلة بعد احتجاز استمر مدة ثلاثة أيام.

ووفقاً للارتباط الفلسطيني، فسيتم تسليم جثمان الشهيد الذي أعدمته قوات الاحتلال في رام الله، عند حاجز "الولجة" العسكري، قرب بيت لحم وسيتم الإعلان عن موعد تشيع جنازة الشهيد بعد التسليم من قبل العائلة.

وكان المقاوم والناشط الفلسطيني باسل الأعرج، قد استشهد برصاص الاحتلال خلال اشتباك مسلح، مع قوات خاصة صهيونية، فجر أمس بعد أن كان في منزل بمدينة رام الله، وتم احتجاز جثمانه.



وبرز الصيدلاني الأعرج من قرية "الولجة" قضاء بيت لحم، كناشط في المقاومة الشعبية وحملات مقاطعة الاحتلال منذ سنوات، وتقدم المظاهرات ووقف على رأس الفعاليات الوطنية وعمل على مشروع لتوثيق مراحل الثورة الفلسطينية بجولات ميدانية للمجموعات الشبابية.