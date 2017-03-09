حماس: اعتقال النائب "الحلايقة" جريمة جديدة تستهدف إرادة شعبنا

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن اعتقال قوات الاحتلال للنائب في المجلس التشريعي بالضفة المحتلة سميرة الحلايقة الليلة الماضية "جريمة جديدة تستهدف إرادة الشعب الفلسطيني".



وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم الحركة في تصريحات صحفية، إن اعتقال "الحلايقة" محاولة فاشلة لخمد صوت المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال .



وأضاف القانوع، أن اعتقال النائب سميرة يخالف كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، مطالبا المؤسسات الدولية للعمل على إطلاق سراح كل النواب المختطفين في سجون الاحتلال.

