  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

حماس: اعتقال النائب "الحلايقة" جريمة جديدة تستهدف إرادة شعبنا

الخميس 09 مارس 2017 01:07 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: اعتقال النائب "الحلايقة" جريمة جديدة تستهدف إرادة شعبنا
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن اعتقال قوات الاحتلال للنائب في المجلس التشريعي بالضفة المحتلة سميرة الحلايقة  الليلة الماضية "جريمة جديدة تستهدف إرادة الشعب الفلسطيني".
 
وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم الحركة في تصريحات صحفية، إن اعتقال "الحلايقة" محاولة فاشلة لخمد صوت المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال .
 
وأضاف القانوع، أن اعتقال النائب سميرة يخالف كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، مطالبا المؤسسات الدولية للعمل على إطلاق سراح كل النواب المختطفين في سجون الاحتلال.
 
يذكر أن قوات الاحتلال شنت فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة المحتلة.
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
IMG_yvb86t

الاحتلال يعتقل النائب عن حماس سميرة حلايقة
منع الأذان القدس المسجد الأقصى

حماس: "منع الأذان" حرب صهيونية على الهوية العربية والإسلامية لشعبنا
17204146_163910970790221_1846424236_n

حملة "دواهم حرية" لدعم الأسرى تنطلق الأسبوع القادم
6_822855734

الكنيست يصادق على "منع الأذان"
thumb (2)

"تويتر" تطلق فلتراً للرسائل المسيئة

الأخبار الرئيسية

منذ 52 دقيقة

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد باسل الأعرج
منذ 6 ساعات

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من أنحاء الضفة
منذ 3 ساعات

التماس لمحكمة الاحتلال للإفراج عن جثمان الشهيد "الأعرج"
منذ ساعة

الأردن يرفض مشروع قانون الاحتلال بحظر رفع الأذان
منذ 7 ساعات

الاحتلال يعتقل النائب عن حماس سميرة حلايقة
منذ 22 ساعة

حماس: "منع الأذان" حرب صهيونية على الهوية العربية والإسلامية لشعبنا

مقالات

شهيد يرثي الأحياء

شهيد يرثي الأحياء

د.فهمي هويدي
باسل الشهيد المقاوم والعنوان الراشد

باسل الشهيد المقاوم والعنوان الراشد

مصطفى الصواف
تراثنا والمرأة

تراثنا والمرأة

د.يوسف رزقة
حكاية باسل؛ خاتمة تلخّص مسيرة

حكاية باسل؛ خاتمة تلخّص مسيرة

لمى خاطر