الأردن يرفض مشروع قانون الاحتلال بحظر رفع الأذان

أكد الأردن رفضه مشروع القانون الذي أقره "الكنيست" الصهيوني في القراءة الأولى، أمس الأربعاء، والذي يمنع استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان بالمساجد في الأراضي المحتلة، ويرى أنه ينطوي على تمييز في أهدافه، ويخالف التزامات الاحتلال بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والكثير من المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إنه ينطبق على شرقي القدس أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، التي تقضي بأن إدارة أوقاف القدس هي السلطة الوطنية ذات الاختصاص بتنظيم كافة شؤون المساجد، وبشكل خاص المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف والمساجد التابعة له، بما يشمل موضوع تنظيم الأذان.