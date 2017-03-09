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التماس لمحكمة الاحتلال للإفراج عن جثمان الشهيد "الأعرج"

الخميس 09 مارس 2017 10:15 ص بتوقيت القدس المحتلة

التماس لمحكمة الاحتلال للإفراج عن جثمان الشهيد "الأعرج"

تقدم محامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالتماس لمحكمة الاحتلال للمطالبة بالإفراج العاجل عن جثمان الشهيد باسل الأعرج، الذي تواصل سلطات الاحتلال احتجازه منذ ثلاثة أيام.

وكانت الهيئة تقدمت يوم الاثنين الماضي، بالتماس تمهيدي للنيابة الصهيونية في مدينة القدس للإفراج عن جثمان الشهيد الأعرج، الذي اعدمته قوات الاحتلال في مدينة البيرة.

وأوضحت الهيئة، أن النيابة ردت على الالتماس اليوم، بأن الجثمان محتجز لدى قوات الاحتلال وسيتم تسليمه خلال الفترة المقبلة دون تحديد موعد، ما دعا الهيئة إلى التقدم بالتماس لـ"العليا" للمطالبة بالإفراج الفوري عن الجثمان.

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