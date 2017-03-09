مستوطنون يقطعون أشتال زيتون شرق يطا

قطع مستوطنو مستوطنة "ماعون"، المقامة على أراضي جنوب شرق مدينة يطا جنوب الخليل، اليوم الخميس، العشرات من أشتال الزيتون في منطقة تواني، ورشوا المزروعات بمبيدات سامة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطني مستوطنة "ماعون"، المجاورة لقرية تواني، قطعوا عشرات شجيرات الزيتون بعمر سنتين، ورشوا المزروعات بالمبيدات الحارقة، والسامة، بعد تقطيع الأسلاك الشائكة في المنطقة المذكورة، والتي تعود ملكيتها إلى المواطن فضل جبريل موسى ربعي، وإخوانه.

وأشارت إلى أن المستوطنين في تلك المنطقة يعتدون باستمرار على المواطنين، وممتلكات، بهدف توسيع المستوطنة، وتهجير المواطنين من أراضيهم.