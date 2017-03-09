الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من أنحاء الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال خلال ساعات الليل عدة قرى وبلدات في الضفة المحتلة.

وقال بيان الاحتلال إن قواته اعتقلت خلال مداهمات الليل 8 فلسطينيين، بينما أفاد مراسلنا أن الاحتلال اعتقل أكثر من ذلك بينهم النائب في المجلس التشريعي سميرة حلايقة.

وحسب مراسلنا فإن المعتقلين هم:

1. النائب سميرة الحلايقة، الشيوخ، الخليل، عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس.

2. معتصم فاروق مسالمة، بيت عوا، الخليل

3. محمود رائد مسالمة، بيت عوا، الخليل

4. علي ماجد العجلوني، الخليل

5. الأسير المحرر جهاد نشاطة، قبلان، نابلس

6. الأسير المحرر عاصف تيم، قبلان، نابلس

7. سليمان عويس، اللبن الشرقية، نابلس

8. مثنى المصري، طولكرم، طالب في جامعة خضوري.

9. حازم محمود حنون، بدرس، رام الله

10. المهندس عماد رجا عياش، رافات، سلفيت

11. الأسير المحرر أحمد مطير، مخيم قلنديا، القدس

12. الأسير المحرر محمود اللوزي، مخيم قلنديا، القدس

