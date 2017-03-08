  1. الرئيسية
  2. مقالات
  3. عرض الخبر

حكاية باسل؛ خاتمة تلخّص مسيرة

الأربعاء 08 مارس 2017 07:30 م بتوقيت القدس المحتلة

حكاية باسل؛ خاتمة تلخّص مسيرة
لمى خاطر

لمى خاطر

كاتبة سياسية

في وصيته المتداولة بعد استشهاده سيكون بإمكانك أن تتعرف على الشهيد باسل الأعرج بما يمثله من وضوح وبساطة وعمق في وقت واحد، في تلك الوصية كان يبدو أن إحساس الرحيل قد سكن قلب باسل، فنظر من نافذته إلى الدنيا وأهلها المشغولين بالبحث عن إجابات لأسئلتهم وهواجسهم، فرأى أن الإجابة ليست من اختصاص من سيغدو من أهل القبور (ويقصد نفسه)، وأن رجاءه الأسمى سيكون انتظار رحمة الله.

لكن الأسئلة التي خلّفها رحيل باسل الأعرج تتكاثر وتحتشد فتصبح مدّا من المعاني بلا نهاية، بعضها يبدو تقليدياً لأنه يُطرح كلما ارتقى شهيد، وإجابته معروفة، وبعضها استنكاري غاضب، وبعضها تغلّفه الحسرة وشعور مثل سكب الملح على جرح أخضر، وبعضها ينهض ليفتّش في عِبر الحالة ودروسها، ذلك أن كلّ شهيد يمثّل حالة خاصة، بما تجسّده شخصيته وسيرة حياته واهتماماته وطموحاته وأهدافه، ثم بما تشي به نهايته.

وفي حالة باسل ستحتشد أسئلة لا آخر لها حول معنى اقتحام الاحتلال عاصمة (السيادة) للسلطة الفلسطينية، وحول انخراس آلاف البنادق وإيثار أصحابها انتظار انسحاب وحدات الجيش الصهيوني للتعرّف على هوية الشهيد الذي تُرك وحيداً يواجه عشرات الجنود برصاصات يتيمة، هي ما تبقت في جعبته بعد اعتقاله وتعذيبه لأشهر في سجون مخابرات السلطة! وستكون هناك أسئلة من النوع نفسه عن تلك الدرجة غير المبررة من التناقض النذل القاضي بخروج مئات المسلّحين لقمع مسيرة سلمية تناهض الاعتقال السياسي، واختفائهم أمام اقتحام صهيوني مسلّح لبيت لا يبعد سوى أمتار عن إحدى مقرّاتهم، دون أن ينطق ضمير أحدهم فيقرر أن يؤدي واجبه الطبيعي في هكذا حالة!

وثمة أسئلة مقترنة بـ (لو) العاجزة المتحسرة على تهشّم الواقع، من مثل: ماذا لو لم تكن هناك سلطة تنسق مع المحتل وتكشف المقاومين وهم في طور الإعداد لعملياتهم؟ وماذا لو أُتيح لباسل ورفاقه أن يعملوا في ظروف أقل قتامة وأرحب أفقا؟ وماذا كان سيحصل لو حلّق حلم باسل ورفاقه في زمن فلسطيني آخر؟ وغير ذلك الكثير.

غير أن ما سيبقى أثراً لا يزول هو فيض المعاني التي شخصت أمام الأنظار في لحظة الرحيل وما تلاها، وأعلاها الصدق؛ صدق الإنسان مع نفسه وفيما يدعو إليه، وصدقه وهو يجسّد حلمه فعلاً ويواجه أعتى التحديات، والتزامه بمبادئه حتى وهو بلا نصير، ثم تلك الفكرة السامية التي أنضجتها دماء صاحبها، فصارت تتردد على كل لسان، وتطرق القلوب والعقول لتنعش أرجاءها بشمس الحقيقة، الحقيقة المباشرة والمختصرة والواضحة، بلا تنميق أو تزييف، حقيقة نداء الواجب وأولوياته، ومسارات الجدوى الموصلة مباشرة إلى الأهداف.

في رحيل باسل الأعرج لخّصت لحظة شهادته سيرة حياته، وأعلنت وفاءه العالي لما كان يؤمن به، قضى باسل مقبلاً غير مدبر، وفضّل المواجهة ثم الشهادة على الأسر، تماماً كما كان في حياته عنيداً صلباً لا يجامل على حساب مبادئه، ولا يجنح للتهاون فيها حتى وإن وسعه ذلك.

هذا الدم الذي انبثق من قلبه وظلّل فجر رام الله كان يعلن التمرّد في أرفع أشكاله؛ التمرد على البؤس والمذلة، وعلى حراب الجناة وخناجر الخائنين، وعلى انكسار العزائم وانخفاض الهامات.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

استشهاد المطارد باسل الأعرج باشتباك مسلح في رام الله
مواجهات حاجز بيت ايل مسيرة انتفاضة

أجهزة السلطة تقمع مسيرة طلابية متوجهة لمستوطنة "بيت ايل"
16807006_1436599373083626_5598956798923292980_n

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية
2017012371922

مسيرة سيارات بالداخل المحتل تنديدا بجريمة أم الحيران
15940738_10211731078423290_7035457734495834921_n

حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار

الأخبار الرئيسية

منذ 4 ساعات

حماس: "منع الأذان" حرب صهيونية على الهوية العربية والإسلامية لشعبنا
منذ 44 دقيقة

الشقيقان المحرران كامل وعلي حمران شاهدان على التنسيق الأمني
منذ ساعة

حملة "دواهم حرية" لدعم الأسرى تنطلق الأسبوع القادم
منذ ساعتين

رسالة دكتوراة: فضائية الأقصى الأكثر ترسيخاً للهوية الوطنية الفلسطينية
منذ 6 ساعات

بيوم المرأة.. انتهاكات لحقوقها بسجون الاحتلال
منذ 6 ساعات

الكنيست يصادق على "منع الأذان"

مقالات

تراثنا والمرأة

تراثنا والمرأة

د.يوسف رزقة
حكاية باسل؛ خاتمة تلخّص مسيرة

حكاية باسل؛ خاتمة تلخّص مسيرة

لمى خاطر
​علاقة مصر بعباس

​علاقة مصر بعباس

د.يوسف رزقة
حول تدوين وتوثيق سياسة حماس

حول تدوين وتوثيق سياسة حماس

إبراهيم المدهون