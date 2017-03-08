الشقيقان المحرران كامل وعلي حمران شاهدان على التنسيق الأمني

قناة الأقصى - غزة

أفرجت سلطات الاحتلال عن الأخوين كامل وعلي حمران من قرية الهاشمية بجنين، بعد 16 شهر اعتقال، وقد سبق اعتقالهما لدى السلطة لمدة 6 شهور تقريباً، قضياها في التحقيق والتعذيب، ثم جرى تسليمهم للاحتلال بشكل مباشر.

وأوضح الأسير المحرر على حمران أن التهم الموجهة لهم لا صحة لها، وأن السلطة أصرت على إلصاق التهم بهما والتعذيب على إثرها.

وبين حمران في حديث لوكالة شهاب أن التهمة الموجهة لهم كانت تكوين خلايا عسكرية ضد السلطة، مضيفا أن السلطة أصرت على تعذيبنا كنقطة ضد حركة حماس.

وتابع" أجهزة السلطة أعطت الأمر أكبر من حجمه، وزاد التعذيب لنا في ظل غياب الدلائل على صحة ما وجه لنا من تهم".

وقال حمران:" تلقينا تعذيب شديد وشبح لعدة ساعات، بالإضافة إلى ضرب الفلقات والتعليق في الهواء لعدة ساعات داخل سجون السلطة".

ولفت إلى أن أخيه كامل حظي بالنصيب الأكبر من التعذيب القاسي و الشديد في سجون السلطة، كونه ألصقت به تهمة حيازة السلاح.

وأشار حمران إلى أن ما يدور في غرف التحقيق في سجون السلطة من أسئلة وتهم هي ذاتها ما توجه لهم في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأضاف" المحقق سيرجيو قال لنا أنه لازم تعرفوا أنه ما يدور في سجون السلطة موجود عندنا وكل شيء معروف".

وفي حادثة خطرة تظهر التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال أصرت إدارة سجن أريحا إطلاق سراح كامل أسعد حمران 28 عاماً من جنين ويحيى سالم أبو معمر 31 عاماً من طولكرم بعد منتصف ليلة الاثنين الموافق 02/11/2015 في ظل ظروف أمنية متردية تنتشر فيها حواجز الاحتلال في كل مكان، وحتى في ظل الظروف العادية يحظر القانون إطلاق سراح الموقوفين في مثل هذا الوقت المتأخر.

وفي شهادتها للمنظمة العربية لحقوق الانسان ببريطانيا، قالت زوجة كامل إن كامل اتصل في ذلك اليوم الساعة العاشرة والنصف طالبا أحدا من العائلة ليحضر ويوقع على استلامة إلا أن العائلة طلبت منه البقاء في السجن لخطورة الخروج في هذه اللحظة وتضيف الزوجة "كان هناك إصرارا غريبا من قبل الضباط على مغادرته في تلك الليلة" ، وأكد والد يحيى للمنظمة على هذه الرواية و طلب من ضباط السجن إبقاءه وعدم الإفراج عنه في هذه الساعة ولكن كان هناك إصرار على إطلاق سراحه.

ووفقا لرواية سائق التاكسي الذي أقلهما لزوجة كامل فإن ضباطا من سجن أريحا طلبوا من السائق نقل المعتقلين وطوال الطريق نحو الحاجز لم يتصل كامل أو يحيى بعائلتهما إلا عندما وصلا للحاجز وبدأت عملية اعتقالهما.