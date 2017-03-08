حملة "دواهم حرية" لدعم الأسرى تنطلق الأسبوع القادم

قناة الأقصى - غزة

تنظم عدة مؤسسات وشخصيات ونشطاء من فلسطين والخارج مختصة ومهتمة بشئون الأسرى، الأسبوع القادم، حملة (دواهم حرية) لدعم الأسرى الفلسطينيين وتسليط الضوء على معاناتهم داخل سجون الاحتلال.

وقالت الناشطة وإحدى منسقات الحملة من الأردن سارة سويلم لموقع قناة الأقصى، إن الحملة تهدف الحملة إلى فضح الانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى ودعمهم في معركة الأمعاء الخاوية، والتأكيد على وجوب نصرة الأسرى ووضع حد للانتهاكات والجرائم المتواصلة بحقهم من الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والتعذيب والأحكام الجائرة ومنع الزيارات واقتحام غرف السجون والاعتداء على الأسرى واعتقال الأطفال ومحاكمتهم في محاكم عسكرية في تحد صارخ للقوانين الدولية واتفاقية جنيف حول معاملة أسرى الحرب.

وأضافت سويلم، أن الحملة ستنطلق الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء الخامس عشر من مارس الجاري وتستمر أيام (15-16-17/3) بعنوان (دواهم حرية) عبر التغريد على هاشتاق (#مي_وملح).

ويشارك في الحملة العديد من المؤسسات من فلسطين والخارج وهي: (الحملة الدولية للتضامن مع الأسرى في السجون الصهيونية (تضامن) / بيروت – تركيا، المنتدى الفلسطيني للإعلام الاجتماعي / فلسطين، رابطة الشباب العربي فرع فلسطين، اتحاد الشبكات الإسلامية فرع فلسطين، اكشف صهيوني/ الأردن، والاتحاد العام للهيئات الشبابية/ غزة)

ويقبع نحو (7000) أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم (300) طفل، و(59) فتاة وامرأة، و(600) معتقل إداري، وقرابة (1800) يعانون من أمراض مختلفة، و(22) صحفياً.