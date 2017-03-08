  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

رسالة دكتوراة: فضائية الأقصى الأكثر ترسيخاً للهوية الوطنية الفلسطينية

الأربعاء 08 مارس 2017 05:42 م بتوقيت القدس المحتلة

رسالة دكتوراة: فضائية الأقصى الأكثر ترسيخاً للهوية الوطنية الفلسطينية

قناة الأقصى - كوالامبور

أظهرت رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور أن فضائية الأقصى كانت الأكثر ترسيخا للهوية الوطنية الفلسطينية مقارنة بتلفزيون فلسطين.

وأظهرت الدراسة التي أعدها الباحث الفلسطيني إيهاب أحمد عوايص وحصل من خلالها على درجة الدكتوراه من جامعة العلوم الاسلامية الماليزية عن رسالته "الإعلام الفضائي الفلسطيني والهوية الوطنية لدى الشباب" أن الرأي العام الفلسطيني كان وما زال واقعاً تحت تأثير الخطاب الإعلامي المرتبط بالخطاب السياسي ومعبراً عنه، وفي ظل الإحتدام السياسي في الشارع الفلسطيني وما ارتبط معه من إنقسام إعلامي إنعكس على مفهوم الهوية الوطنية لدى الجمهور الفلسطيني بشكل عام والشباب بشكل خاص.

وتوصلت الدراسة والتي إعتمدت في منهجيتها على الأسلوب النقدي المقارن مستهدفةً مجتمع طلبة الجامعات الفلسطينية كعينة للبحث عدد أفرادها (750)  طالباً، الى عدد من النتائج أبرزها هناك إرتفاع في نسبة إعتماد الشباب الفلسطيني على فضائية الأقصى بالمقارنة مع فضائية فلسطين.

 وفي تحليل للسياسة الإعلامية للفضائيتيين فقد كانت التغطية الإعلامية لفضائية الأقصى أقرب ما تكون للثوابت الفلسطينية والمفاهيم الوطنية منها لفضائية فلسطين والتي إلتزمت بالإطار العام للسلطة الفلسطينية وسياساتها الإعلامية ضمن اطار إتفاقياتها الدولية، حيث أظهرت النتائج أن السياسة الإعلامية لفضائية فلسطين لا تعتمد على تقبل جمهورها الشبابي فيما يتعلق بمقومات الهوية الوطنية، فهو لا يتقبل فكرة تقسيم القدس ولا التنازل عن حق العودة او مناطق المحتلة عام 1948 على العكس تماماً فضائية الأقصى التي كانت تنطلق في سياستها الإعلامية مع توافق كبير مع قاعدتها الشبابية المتابعة لها.

واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة إعادة النظر في السياسات الإعلامية وتحديد خطة إعلامية تتناسب مع الهدف الوطني العام مع عدم إغفال أهمية التخطيط البرامجي وتنوع الأساليب الغعلامية في خدمة الهوية الوطنية، كما يجب أن تحرص الفضائيات على تطوير وتجويد الرسالة الاعلامية الخارجية لمواجهة ما تبثه وسائل الاعلام الإسرائيلي، بالإضافة إلى العمل على تبني استراتيجيات تخدم الهوية الوطنية، لتصبح هوية موحدة لكافة فئات المجتمع تعمل على تقبل التنوع في المستوى الداخلي، وتقوم على تذويب الشوائب التي خلفتها التجاذبات السياسية.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
7528417df7d848230edf085d5372c64b

الحركة النسائية بحماس تنظم مؤتمر نضال المرأة الفلسطينية
17190826_1819191588123253_5371416009001481613_n

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية مشددة
مستوطنون

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى والاحتلال يعتقل شاباً على أبوابه
ris(1)

الجامعة العبرية تعترف بشهادة التوجيهي الفلسطينية
thumb

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

حماس: "منع الأذان" حرب صهيونية على الهوية العربية والإسلامية لشعبنا
منذ دقيقتين

حملة "دواهم حرية" لدعم الأسرى تنطلق الأسبوع القادم
منذ 5 ساعات

بيوم المرأة.. انتهاكات لحقوقها بسجون الاحتلال
منذ 5 ساعات

الكنيست يصادق على "منع الأذان"
منذ 7 ساعات

مالذي يحدث بمخيم عين الحلوة؟
منذ 6 ساعات

14 عاما على استشهاد المفكر إبراهيم المقادمة

مقالات

​علاقة مصر بعباس

​علاقة مصر بعباس

د.يوسف رزقة
حول تدوين وتوثيق سياسة حماس

حول تدوين وتوثيق سياسة حماس

إبراهيم المدهون
الإسرائيليون يتطرفون ضد غزة جهلًا

الإسرائيليون يتطرفون ضد غزة جهلًا

د. فايز ابو شمالة
منشورات الحرب في مواقع التواصل

منشورات الحرب في مواقع التواصل

د. عصام شاور