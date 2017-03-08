حماس: "منع الأذان" حرب صهيونية على الهوية العربية والإسلامية لشعبنا

قناة الأقصى - غزة

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من تداعيات مصادقة "كنيست" الاحتلال على مشروع قانون يقضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد الموجودة داخل الخط الأخضر.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إن قانون منع الآذان يأتي ضمن الحرب الصهيونية على الهوية العربية والإسلامية لشعبنا، في محاولة لطمس هويته، وهذا تأكيد على أن الاحتلال عنصر استفزاز والإضطراب في المنطقة والعالم عبر إثارته للحروب الدينية.

وأضاف، أن هناك تصاعد في الإجراءات العنصرية الصادرة من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، التي تستغل تصاعد الإنحياز الأميركي مع تولي دونالد ترامب للرئاسة الأميركية.

وشدد قاسم على أن الشعب الفلسطيني في القدس لن يقبل بهذه القرارات، مطالباً بصياغة برنامج نضالي لحفظ حقوق شعبنا يشارك فيه الكل الفلسطيني.

ودعا الدول العربية والإسلامية الوقوف جنباً لمنع العنصرية الصهيونية التي تستهدف شعبنا الفلسطيني.

وأقر الكنيست الصهيوني بالقراءة التمهيدية قانون منع الآذان بمساجد الداخل والقدس، بصيغته المعدّلة.

وكانت اللجنة الوزارية قد صادقت على الصيغة التوافقية من القانون والتي تستثني "زامور" السبت من القرار، في حين ينص على حظر الآذان من الساعة الحادية عشرة ليلًا وحتى السابعة صباحًا، أي منع رفع الآذان في صلاة الفجر.

وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 1200 دولار (5 آلاف شيكل) على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال تم إقراره بشكل نهائي.