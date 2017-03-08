الحركة النسائية بحماس تنظم مؤتمر نضال المرأة الفلسطينية

قناة الأقصى - غزة

نظمت الحركة النسائية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأربعاء بمدينة غزة مؤتمرها الثاني بعنوان "نضال المرأة الفلسطينية في الحفاظ على الثوابت الوطنية".

وأشادت مسؤولة الحركة النسائية في حماس، رجاء الحلبي، بالمرأة الفلسطينية التي حافظت على ثوابت قضيتها وقدمت في سبيل ذلك التضحيات الجسام.

وقالت الحلبي إن المرأة الفلسطينية قد عانت منذ البداية عندما هُجرت من وطنها وتركت بيتها، وهي المرأة التي استشهدت وأسرت وقدمت فلذات أكبادها ورابطت ودافعت عن المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت أن المرأة الفلسطينية قد انتخبت المقاومة خياراً لها وهي تدرك تماماً أن هذا الخيار هو الطريق الوحيد للحفاظ على ثوابت الشعب الفلسطيني.

وشددت الحلبي على أن المرأة الفلسطينية لم تكن مغيبة يوماً من الأيام عن تاريخ الشعب الفلسطيني، فهي عمود راسخ في المجتمع الفلسطيني.

بدروه، أشاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار بالمرأة الفلسطينية وتضحياتها الجسام في مشروع التحرر الفلسطيني.

وأضاف الزهار خلال كلمة له في المؤتمر، بأن حركة حماس تقدر دور المرأة الفلسطينية في المحافظة والتوعية بثوابت شعبنا الفلسطيني.

وتضمن المؤتمر جلستين علميتين تناقشان نضال المرأة الفلسطينية ودور مرابطات القدس في مقاومة الاحتلال ودور المرأة في الحفاظ على المقدسات، إضافة إلى الأسيرات الفلسطينيات عبر التاريخ وتجارب الأسيرات خلف القضبان ودور المؤسسات في دعم قضية الأسرى والأسيرات.