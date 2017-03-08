الكنيست يصادق على "منع الأذان"

قناة الأقصى - الأراضي المحتلة

صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في "الكنيست" الصهيوني، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على قانون منع الآذان بمساجد الداخل والقدس المحتل، بصيغته المعدّلة.

وكانت "اللجنة الوزارية" صادقت على الصيغة "التوافقية" من القانون والتي تستثني "زامور" اليهود يوم السبت من القرار، في حين ينص على حظر الآذان من الساعة الحادية عشرة ليلًا وحتى السابعة صباحًا، أي منع رفع الآذان في صلاة الفجر.

وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 1200 دولار (5 آلاف شيكل) على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال تم إقراره بشكل نهائي.

ويحتاج القانون بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة، إلى المرور بثلاث قراءات، في الكنيست قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.

وخرجت مسيرات غاضبة في المدن الفلسطينية، وفي عواصم عربية وإسلامية رفضا للقانون العنصري الذي يعمد الاحتلال الصهيوني إلى إقراره ضد رفع الأذان في المساجد الإسلامية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.