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لصعوبة وضعه الصحي

نقل الأسير القيق للمستشفى

الأربعاء 08 مارس 2017 12:36 م بتوقيت القدس المحتلة

نقل الأسير القيق للمستشفى

قناة الأقصى – الداخل المحتل

نقلت مصلحة السجون الصهيونية اليوم الأربعاء الأسير الصحفي محمد القيق إلى مشفي "هساف" بسبب صعوبة وضعه الصحي.

وأفادت عائلة الأسير القيق، إن سلطات الاحتلال نقلت نجلها إلى مستشفى "اساف روفيه" وسط الأراضي المحتلة، بعد تدهور وضعه الصحي، نتيجة إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي دخل شهره الثاني احتجاجا على اعتقاله الإداري.

يذكر أن القيق فقد ما يزد عن 12 كليو من وزنه ولا يستطيع الحركة أو الوقوف بمفرده إضافة إلى أنه يعاني من صداع ودوار شديدين والتهابات في العينين،

ويخوض القيق إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ السادس من فبراير الماضي احتجاجا على اعتقاله وتحويله للإداري لمدة 3 أشهر دون تهمة أو محاكمة.

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