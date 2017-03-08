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توصية بالاعتدال في بدائل اللحوم المصنعة

الأربعاء 08 مارس 2017 11:38 ص بتوقيت القدس المحتلة

توصية بالاعتدال في بدائل اللحوم المصنعة

يقلع الكثير من الأشخاص عن تناول اللحوم ويتحولون إلى المنتجات الخالية من اللحوم مثل برغر ونقانق الخضار. ولكن في المقابل فإن عدم احتواء هذه المنتجات على اللحوم لا يعني بالضرورة أنها صحية أكثر، إذ يوصي الخبراء بتناول هذه المنتجات بنفس الاعتدال الذي تستهلك به اللحوم.

وتقول الرابطة الألمانية لمبادرات المستهلك إنه لمحاكاة شكل ومذاق اللحوم الحقيقية، تلجأ الكثير من جهات تصنيع المنتجات البديلة إلى استخدام عدد من البهارات والمنكهات والإضافات.

وبالإضافة إلى أنها غالبا ما تكون باهظة الثمن، فإن الكثير من بدائل اللحوم تحتوي أيضا على مستويات غير صحية من الدهون والأملاح.

وينصح من يتطلع إلى اتباع نظام غذائي نباتي بتجربة استهلاك منتجات مصنوعة من القمح أو الترمس أو فول الصويا. كما ينصح بتناول التوفو والتمبي (Tempeh) -وكلاهما يُحضّر من فول الصويا- كبدائل للحوم، نظرا لأنها تتطلب مراحل معالجة أقل.

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