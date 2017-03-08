مالذي يحدث بمخيم عين الحلوة؟

قناة الأقصى - بيروت

شهد محيط مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بلبنان مؤخرا اشتباكات عنيفة، أسفرت عن مقتل العديد من سكانه وجرح العشرات وتخريب في الممتلكات، الأمر الذي ترك العديد من التساؤلات حول حقيقية ما يجري في المخيم؟ ولمصلحة من؟

وتؤكد مصادر خاصة من داخل المخيم أن الاشتباكات الأخيرة وقعت بين مجموعات مختلفة من حركة فتح لكنها لم تؤد إلى نتائج حاسمة لأي من الطرفين.

وعلى الرغم من المحاولات المستميتة من قبل حركة فتح لاستعادة السيطرة على جميع أحياء المخيم للإيحاء بأن الوضع الأمني مستتب، وأنها تلاحق كل من يخالف القانون، إلا أن الوضع كما يبدو يتجه نحو مزيد من التصعيد.

وكما تضيق أزقة المخيم بساكنيه الذي يقدر عددهم بأكثر من 80 ألف نسمة لا يبدو هناك بصيص أمل لمستقبل آمن لسكان المخيم، إلا بالعودة إلى ديارهم التي هجرهم منها الاحتلال قسرا إبان نكبة 48.

ويقع مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة صيدا، في محور بين مناطق لبنانية سنية وشيعية ومسيحية، على الأوتوستراد المؤدي إلى جنوب لبنان، ترتاده القوات الدولية المنتشرة في لبنان منذ سنة 1978، وعلى مقربة من الاكتشافات البترولية في البحر المتوسط.

يضم المخيم مع الأحياء المجاورة قرابة 70 ألف نسمة، وشهد في الماضي أحداثا كثيرة أهمها الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982 والمعارك بين الفلسطينيين وأحزاب لبنانية، ثم شهد صراعاً مسلحاً بين جماعة فتح عرفات والمجلس الثوري. وفي أعقاب اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب في لبنان سنة 1989 تمّ تسليم الأسلحة الثقيلة من داخل المخيم إلى الجيش اللبناني.

وحين توقفت الحرب الداخلية في لبنان سنة 1990، هدأت الأحداث في مخيم عين الحلوة، وعاش المخيم مثل باقي المناطق اللبنانية فترة من الهدوء إلى سنة 1997، حين عادت أعمال الاشتباكات والتفجير، وضرب الجيش اللبناني طوقا على المخيم وظلت الأمور متوترة إلى وقتنا هذا.

ويرى الفلسطينيون أنه وبغض النظر عن الإشكالات الأمنية في مخيم عين الحلوة، ومدى خطرها، إلا أنهم نجحوا في تحييد المخيم عن الصراعات الإقليمية والفتن الطائفية والانقسامات المحلية والخارجية، منذ اندلاع أزمات المنطقة والأزمة في سورية، ولم تخرج من مخيم عين الحلوة أي عملية اعتداء خارجه.

في سياق متصل، يؤكد مركز "الزيتونة" للدراسات والاستشارات أن الجولة الأخيرة من العنف التي شهدها المخيم جاءت إثر انسحاب فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من اللجنة الأمنية العليا والقوة الأمنية المشتركة.

وأشار المركز إلى أن الأزمة في مخيم عين الحلوة ترتبط بالأوضاع السياسية المحلية والإقليمية، وخصوصية قضية حق العودة وموقع المخيم في جنوب لبنان، إضافة إلى ارتباطها بالصراعات القديمة الدائمة بين حركة فتح وبعض المجموعات الأخرى، ووجود مطلوبين فلسطينيين ولبنانيين داخل المخيم، والأوضاع الإنسانية الصعبة.

ونبه التقرير إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي تلعب دوراً أساسياً في أزمة مخيم عين الحلوة أولها البعد السياسي، حيث أن المخيم هو من أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان ودول اللجوء، وهذا له علاقة مباشرة بقضية عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وديارهم الأصلية، ومرتبط بمفاوضات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية ومصير اللاجئين الفلسطينيين.

وذكر أن الأمر الثاني الذي أدى إلى تعقيد الأوضاع هو البعد الأمني، حيث أن هناك جهات دولية وإقليمية ومحلية أرادت أن يبقى مخيم عين الحلوة مساحة لتصفية الحسابات، وصندوقاً لتبادل الرسائل، ومكاناً تأوي إليه العناصر المطلوبة.

وبخصوص العامل الثالث: فهو البعد اللبناني، بسبب رفض الدولة اللبنانية بسط سلطتها الأمنية على مخيم عين الحلوة وباقي المخيمات الأخرى، فالدولة اللبنانية ترفض إدخال الجيش اللبناني إلى داخل المخيمات مع العلم أنها تحتفظ بوجود قوي في محيطها خصوصاً عين الحلوة؛ وهذا يترك المخيم في فوضى أمنية ويعزز الخلاف مع الجهات الرسمية في لبنان، ويظهر مخيم عين الحلوة أنه منطقة تعيش خارج القانون.

ولفت التقرير إلى أن العامل الرابع هو البعد الإنساني والاجتماعي، حيث يعاني مخيم عين الحلوة من أزمات اقتصادية وإنسانية واجتماعية، فالسلطة اللبنانية تمنع اللاجئين من العمل والتملك، والتعليم ضعيف، والرعاية الصحية سيئة، والبنية التحتية سيئة للغاية، ولا تتوفر في السكن أي مواصفات صحية أو بيئية، حيث يقل عدد الشوارع، ولا توجد ساحات عامة أو أماكن ترفيه أو ممارسة هوايات، وتنتشر الأزقة، وتتراجع فرص التعليم والانضمام للجامعات، وترتفع معدلات الفقر والبطالة والأمية.

وأكد تقرير "الزيتونة" إلى أن أهم ما يؤثر في الصراع في مخيم عين الحلوة غياب المرجعية السياسية والعسكرية والأمنية الفلسطينية الواحدة القادرة على فرض الأمن، فهناك حالة من الصراع بين الفصائل الفلسطينية، وبين حركة فتح والمجموعات الأخرى بسبب محاولات فتح ضرب هذه الجماعات.

وأكد أنه لا يوجد اهتمام رسمي لبناني بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين عموما وأوضاع المخيم، مثل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ووقف الإجراءات الأمنية، وإنهاء هذه الأزمة من خلال قرارات سياسية وأمنية وتنموية فاعلة، إضافة إلى وجود فكر متشدد داخل مخيم عين الحلوة، له ارتباطات خارج المخيم، ويتأثر بأحداث المنطقة وصراعاتها وانقساماتها، ويدخل أحياناً عنصراً للمشاركة فيها، ويقبل منطق إيواء مطلوبين.

وبين وجود ارتباط وثيق بين مجموعات عاملة في المخيم مع أجهزة أمنية محلية وإقليمية، تتأثر بقراراتها وتنفذ توجهاتها، مشيرا إلى أن وجود عدد من المطلوبين الإسلاميين في المخيم يجعل المخيم مرتبطا بالملف الدولي المسمى "مكافحة الإرهاب".

ونبه إلى أن أكثر العوامل تأثيرا بتعقيد الوضع هناك يتمثل في رغبة حركة فتح في استعادة نفوذها في المخيم واستعادة السيطرة على جميع أحيائه، بصفته أهم المخيمات وأهم مناطق نفوذها سابقا.

وبشأن السيناريوهات المتوقعة لأزمة المخيم، بين مركز "الزيتونة" أن السيناريو الأول يتمثل في بسط سيطرة الجيش اللبناني على المخيم، وهذا يعني أن يقوم الجيش اللبناني بالحصول على موافقة فلسطينية وإقليمية ودولية بدخول المخيم وبسط سلطته داخله، سواء بالتفاهم أم بالقوة.

وبشأن السيناريو الثاني فهو بروز موقف سياسي فلسطيني قوي يؤدي إلى توافق على إنهاء الصراع بالقوة أو بالتفاهم، لافتا إلى أن هناك حاولت جهات فلسطينية وضع حدّ للصراع داخل عين الحلوة.

أما السيناريو الثالث فهو استمرار الأزمة، مشيرا إلى أن هذا يعني بقاء الوضع في المخيم على ما هو عليه، من انقسامات وصراعات وعنف مسلح.

وشدد على أن بقاء الأزمة يعني استمرار المعاناة الإنسانية في المخيم والإساءة للقضية الفلسطينية وللوجود الفلسطيني، وهذا يعني وجود برميل من البارود يهدد بالانفجار، وربما يهدد بالإطاحة بالمخيم بالكامل.

ودعا إلى ضرورة السعي لتعاون فلسطيني لبناني جاد ومشترك للوصول إلى حلّ جذري للأزمة وإطلاق حوار لبناني فلسطيني مشترك حول جميع نقاط العلاقة الفلسطينية اللبنانية والتوصل لحلول فاعلة، وفصل ملف مخيم عين الحلوة عن جميع الملفات السياسية وتعقيدات المنطقة.

وشدد المركز في تقريره على ضرورة التعامل مع موضوع المطلوبين بالحكمة والحزم اللازمين، وإيجاد تسويات سياسية وقانونية لمعالجة قضاياهم كلما أمكن ذلك. وتطبيق سياسات تؤكد على احترام القانون، وعدم تحميل المخيم مسؤوليات خارجة عن طاقته وإمكاناته، ووضع خطة تنموية لعين الحلوة.