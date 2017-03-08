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واعتقال مدير الإعمار بأوقاف القدس

بالصور والفيديو : مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية مشددة

الأربعاء 08 مارس 2017 09:53 ص بتوقيت القدس المحتلة

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية مشددة

قناة الأقصى-القدس المحتلة|

اقتحمت مجموعات من قطعان المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية، إن ٢٣ مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى انطلاقا من باب المغاربة، وشرعوا في التجول والقيام بطقوسهم، فيما تصدى المصلون وطلبة حلقات العلم بهتافات التكبير الاحتجاجية.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال مدير الإعمار بدائرة الأوقاف في القدس المهندس بسام الحلاق والموظف في نفس الدائرة عيسى الدباغ، بحجة قيامهم بإصلاح أحد الأبواب داخل المسجد الأقصى.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مقبرة الرحمة الملاصقة للمسجد الاقصى، لمنع الشبان من فتح أحد القبور، تمهيدا لدفن ميت من افراد عائلتهم.

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية مشددة
مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية مشددة
مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية مشددة
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