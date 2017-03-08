الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة والقدس

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأربعاء، 16 مواطنا فلسطينيا خلال حملة دهم طالت عددا من مدن وبلدات الضفة والقدس المحتلتين.

وقالت مصادر محلية إن الاعتقالات طالت ثلاثة فلسطينيين من نابلس شمال الضفة المحتلة؛ إضافة إلى اعتقال شابين من بلدة الرام وآخر من بلدة أبو ديس قضاء القدس المحتلة.

كما اعتقل الاحتلال مواطنين من مدينة طوباس شمال الضفة.

وفي جنوب الضفة، اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين من قرية حوسان وجبل هندازة ببيت لحم، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين من مدينة الخليل وثلاثة شبان من مخيم العروب وبلدتي صوريف والشيوخ قضاء الخليل.

في السياق، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال عقب اقتحامهم مدينة نابلس شمال الضفة ومداهمة عدد من المنازل والمحال التجارية؛ تخلّلها إطلاق الاحتلال لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان ومنازل المواطنين، ما أسفر عن إصابة أحدهم بالرصاص المطاطي.