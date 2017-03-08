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"تويتر" تطلق فلتراً للرسائل المسيئة

الأربعاء 08 مارس 2017 01:51 ص بتوقيت القدس المحتلة

"تويتر" تطلق فلتراً للرسائل المسيئة

لا يخفى على أحد أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت مكاناً لتصفية الحسابات الشخصية والتشكيك والشتم عبر الرسائل المسيئة التي ترسل غالباً من حسابات وهمية، وهو ما دفع شركة "تويتر" إلى البحث عن أفضل السبل لحماية مغرديها.

حيث أعلنت "تويتر" عن إطلاق فلتر جديد لمواجهة الرسائل المسيئة والحسابات الوهمية.

وأوضحت خدمة "التدوين المصغر"، أن الفلتر الجديد يتيح للمستخدم إمكانية كتم صوت جميع الحسابات التي لا تستوفي شروطاً معينة، ومنها على سبيل المثال الحسابات التي لا تشتمل على صورة بروفايل، أو لا يوجد فيها عنوان بريد إلكتروني يمكن التحقق منه، ولا يوجد فيها رقم هاتفي مخزن. بحسب "الوكالات".

ومن المقرر إطلاق الفلتر الجديد تدريجياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويمكن العثور عليه في تطبيق تويتر تحت بند "الرسائل"، وهنا يتعين على المستخدم النقر على أيقونة الترس، ثم ضبط الفلتر حسب رغبته الشخصية.

وأكدت الشركة الأمريكية أنها ستستجيب بصورة أسرع للشكاوى، فإذا قام المستخدم بالإبلاغ عن حساب، أو رسالة مسيئة، فسيتلقى استجابة بشكل أسرع من السابق.

جدير بالذكر، أن شركة تويتر أعلنت في وقت سابق العمل على إصلاح الخلل الذي تواجهه باتِّخاذها مجموعة من الإجراءات التي تمنع الحسابات المحذوفة، لأنها مسيئة، من إعادة التسجيل مجدداً.

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