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هنية يستقبل سفير دولة جنوب أفريقيا في غزة

الأربعاء 08 مارس 2017 01:48 ص بتوقيت القدس المحتلة

هنية يستقبل سفير دولة جنوب أفريقيا في غزة

استقبل إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مكتبه بغزة اليوم الثلاثاء، سفير دولة جنوب افريقيا أشرف سليمان وعدد من مساعديه.

وبحث الطرفان آخر التطورات السياسية وخاصة جرائم الاستيطان في الضفة و تهويد القدس والحصار ضد قطاع غزة

وعبر هنية عن تقديره لمواقف جنوب افريقيا الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وخاصة موقفها في المحافل الدولية إلى جانب شعبنا.

من جانبه، أكد سليمان استمرار بلاده في دعم نضال الشعب الفلسطيني منذ الرئيس مانديلا إلى يومنا الحالي ولن تتراجع عن هذه المواقف الأخلاقية، مكرراً ما قاله نلسون مانديلا أن جنوب افريقيا لن تشعر بالحرية طالما فلسطين لم تشعر بها.

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