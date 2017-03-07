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طالبتها بالتحلي بالمسؤولية الأخلاقية..

حماس ترفض ما ورد في بيان حكومة الحمدالله حول أزمة الكهرباء

الثلاثاء 07 مارس 2017 04:42 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس ترفض ما ورد في بيان حكومة الحمدالله حول أزمة الكهرباء

قناة الأقصى - فلسطين 
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن ما جاء في بيان حكومة رامي الحمد الله رقم 142، وادعاءاتها بعدم تمكينها من إدارة ملف الكهرباء في غزة يعكس طريقة تفكير هذه الحكومة وسياساتها المكشوفة والمخيبة للآمال.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح صحفي، مساء الثلاثاء، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس حكومته رامي الحمد الله ما زالوا يصرون على استكمال دورهم في حصارغزة بكل الطرق والأساليب متجاهلين كل الجهود والحلول والحراكات الشعبية والوطنية والفصائلية والإنسانية لحل أزمة الكهرباء.

وبيّن برهوم أن الحكومة رفضت وعطلت جميع الحلول التي طرحتها حركة حماس والتي توافقت فيها مع القوى الوطنية والإسلامية كافة ضمن اتفاق النقاط الثمانية لحل أزمة الكهرباء والذي أعلن رامي الحمد الله شخصيا موافقته عليها.

وأوضح الناطق باسم حماس بأن الحكومة ما زالت تصر أيضاً على إضافة جميع الضرائب بما فيها ضريبة البلو على أي كمية سولار مطلوبة لمحطة التوليد في غزة.

وطالب برهوم الحكومة بالتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والاستجابة العاجلة لنداء الضمير والعقل والشعب والقوى والفصائل وأن تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه غزة وأهلها وأن تنأى بنفسها عن كل هذه السياسات الخاطئة والمدمرة.

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