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"اللعب على وتر الفتنة لعبة مكشوفة"

الحية: غزة عصية على الانحراف الفكري والتطرف والإرهاب

الثلاثاء 07 مارس 2017 01:04 م بتوقيت القدس المحتلة

الحية: غزة عصية على الانحراف الفكري والتطرف والإرهاب

قناة الأقصى - غزة

أكّد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن فلسطين وغزة عصية على الانحراف الفكري والتطرف والإرهاب.

وقال الحية خلال مؤتمر "أزمة الفهم وعلاقته بظاهرة التطرف" الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمدينة غزة، الثلاثاء، "نرفض الغلو والتطرف والعنف؛ لأنه ليس من سمة ديننا، وهو شماعة يتمسك بها أعداؤنا ليحاربونا بها".

وأضاف أن العبث واللعب على وتر الفتنة الذي يمارسه البعض، هو لعبة مكشوفة في مجتمعنا، مؤكدا على ضرورة "أن نحدد سبب العنف ونعالجه".

وأشار الحية إلى أن الإسلام يُقصى عن سدة الحكم كلما اقترب من الحكم، بإرادة أعداء الدين والحرية.

وشدد أن المؤتمر يناقش التطرف وأزمة الفهم؛ "لننقي ما علق في عقل وقلب قلة من أبناء شعبنا"، قاطعا الطريق على من قال إنهم سيرون في المؤتمر دافعا ليحاربوا الإسلام.

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