فتح معبر رفح لليوم الثاني و585 مسافراً غادروا أمس

قناة الأقصى - غزة

فتحت السلطات المصرية، صباح اليوم الثلاثاء معبر رفح البري لليوم الثاني بشكل استثنائي أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين.

وأفادت هيئة المعابر والحدود، ببدء مغادرة الحافلات باتجاه الصالة المصرية من المعبر، موضحةً أن السفر سيكون اليوم للحافلات المرجعة من كشف أمس الاثنين، إضافة إلى الحافلات التي يتم تجهيزها في صالات المعبر من كشوفات اليوم الثلاثاء.

وبينت الهيئة أن 585 مسافراً غادروا أمس الاثنين إلى الجانب المصري، فيما وصل 585 مسافر من العالقين على الجانب المصري، في حين أرجعت السلطات المصرية 85 مسافراً دون إبداء سبب إرجاعهم.

الجدير ذكره، أن السلطات المصرية أعلنت عن فتح معبر رفح البري ثلاثة أيام استثنائيا بعد إغلاق استمر لأكثر 21 يوماً.