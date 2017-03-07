15 عاما على عملية الاستشهادي محمد فرحات

قناة الأقصى - غزة

في مثل هذا اليوم وقبل 15 عاما كانت عملية الاستشهادي القسامي محمد فتحي فرحات ابن خنساء فلسطين والتي أدهشت العالم كله بوداع ابنها وتشجيعها له بتنفيذ العملية وأداء دوره الجهادي.

أم نضال فرحات -رحمها الله- وهي أول امرأة فلسطينية تودع ابنها قبل ذهابه لتنفيذ عملية استشهادية، وصفت بعد ذلك بـ "خنساء فلسطين"، لتوصي ابنها الاستشهادي محمد بأن لا يفرّط برصاصاته إلّا في صدر الصهاينة.

تفاصيل العملية

تمكن محمد فتحي فرحات (19 عاما) الذي ينتمي إلى كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس من اقتحام كافة حصون الاحتلال وإجراءاته الأمنية المشددة في ساعة متأخرة من ليل الخميس 7/3/2002، ليضرب نظرية الأمن الصهيونية المزعومة.

وخرج الاستشهادي صائما واستطاع ببندقية من نوع كلاشن كوف وتسعة مخازن من الذخيرة وسبعة عشر قنبلة من النوع الحارق والمتميز وبحجم جديد والتي أعدها له الشهيد القائد عدنان الغول، واستطاع أن يقتحم مستوطنة "عتصمونا" الواقعة ضمن تجمع "غوش قطيف" المحررة في قطاع غزة.

وخاض محمد معركة لمدة 25 دقيقة أسفرت عن استشهاده ومصرع سبعة صهاينة وجرح أكثر من عشرين آخرين، حسب ما اكتفى الاحتلال في الاعتراف به، وبعد أشهر ذكرت مصادر صحفية صهيونية أن عملية عتصمونا أدت إلى مقتل 11 من المتدربين والجنود في المستوطنة.

اختراق أمني

وفي تفاصيل العملية البطولية، نجح الاستشهادي فرحات في النفاذ من سلسلة حواجز أمنية وعسكرية صهيونية ووصل إلى عتصمونا، حيث اشتبك مع دورية عسكرية مكونة من ثلاثة جنود فقتلهم جميعا، ثم دخل إلى مدرسة للمتطرفين اليهود كان طلبتها تحت الإعداد للالتحاق بصفوف جيش الاحتلال.

وحين دخوله المدرسة أطلق الاستشهادي النار تجاه الصهاينة، مع إلقاء قنابل يدوية داخل غرف المتطرفين بالمعهد الديني لمن يلتحقون بالجيش الصهيوني، وصلت الإمدادات العسكرية الصهيونية إلى هناك، واشتبك مجدداً مع قوات الاحتلال حتى استشهد بعد نفاذ ذخيرته.

وبعد العملية الفدائية، ذكرت إحدى الصحف الصهيونية على لسان أحد جنود الاحتلال الناجين من العملية يقول: "واصل إطلاق النار ونحن نعتصر رعبا ورهبة".

وذكرت صحيفة صهيونية بعد أشهر أن عملية عتصمونا أدت إلى مقتل 11 من المتدربين والجنود في المغتصبة.