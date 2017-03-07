10 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

يدخل اليوم الثلاثاء السابع من مارس 10 أسرى من قطاع غزة والضفة والقدس المحتلتين أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير عز الدين خالد حسين حمامرة من قرية حوسان في بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 13 عامًا في السجون.

من مدينة نابلس الأسير عصام أحمد محمود زين الدين (34 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير أنس قاسم فلاح الأقرع المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2016، وأمضى عامًا داخل السجون.

والأسير عمار ياسر سعيد عيسى قزموز من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.

الأسير محمد بشير نصري محمد أبو الرب من جنين المحكوم بالسجن 24 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.

الأسير محمد درويش عمر الكردي (30 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى عشرة أعوام في السجون.

ومن القدس المحتلة الأسيران نضال عيد تيم مشعل (35 عامًا) المحكوم بالسجن 22 عامًا وراندي عيسى عادل عودة المحكوم بالسجن 18 عامًا، ومعتقلان منذ عام 2002، وأمضيا 15 عامًا في السجون.

والأسير سميح ماهر سلامة الحداد (31 عامًا) من مدينة غزة المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 11 عامًا في السجون.

الأسير فارس محمد عيد العصار (37 عامًا) من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة المحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 10 أعوام ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 11 عامًا في السجون.