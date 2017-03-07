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"الكنيست" يصادق على قانون منع دخول من يدعو لمقاطعة الكيان الصهيوني

الثلاثاء 07 مارس 2017 08:39 ص بتوقيت القدس المحتلة

"الكنيست" يصادق على قانون منع دخول من يدعو لمقاطعة الكيان الصهيوني

قناة الأقصى - القدس المحتلة

صادق الكنيست، أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على اقتراح قانون يمنع منح تأشيرة دخول للكيان الصهيوني، أو تصريح مكوث في البلاد، لمواطنين أجانب يدعون لمقاطعة الكيان.

ويأتي اقتراح القانون الجديد معاكسا للقانون القائم اليوم، والذي كان ينص على منح تأشيرة الدخول بشكل تلقائي، ويمنح وزير الداخلية صلاحية منع الدخول، في حين أن الاقتراح الجديد يمنع الدخول إلى البلاد بشكل تلقائي إلا إذا صادق على الدخول وزير الداخلية.

وعلم أن اقتراح القانون جاء بمبادرة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش من كتلة 'البيت اليهودي'، وروعي فوكلمان من كتلة 'كولانو'، وذلك في إطار محاربة حركة المقاطعة للكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها 'BDS'.

وبحسب اقتراح القانون فإنه يمنع الدخول إلى البلاد في حالتين: الأولى في حال دعا مواطن أجنبي بشكل واع وصريح إلى مقاطعة الكيان الصهيوني؛ والثاني في حال كان المواطن ممثلا لمنظمة تدعو للمقاطعة.

 ويستند اقتراح القانون إلى القانون من العام 2011 الذي يعرف 'مقاطعة الكيان الصهيوني'.

وجاء أنه خلال المداولات بشأن اقتراح القانون، في لجنة الداخلية في شهر كانون الثاني/ يناير، رفض أعضاء الكنيست اقتراح ممثلة وزارة القضاء بشأن استثناء فلسطينيين ذوي تصريح مكوث مؤقت ويسكنون في البلاد، لجملة من الأسباب، بينها 'لم شمل عائلات'.

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