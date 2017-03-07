تطبيق لتنظيم وقت الأطفال باستخدام الهاتف المحمول

قناة الأقصى - غزة

دعنا نتفق أن إبعاد طفلك عن الهاتف المحمول بات أمراً صعباً، خاصة مع الكم الهائل من مقاطع الفيديو والألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي التي يتنقّل فيما بينها.

لكن تطبيقاً جديداً يُساعد الآباء على تنظيم كمية الوقت التي يمضيها أطفالهم على شبكة الإنترنت.

يضع تطبيق UnGlue حداً أقصى للوقت الذي يقضيه المستخدم على شبكة الإنترنت على كل الأجهزة - والخبر الجيد أن الآباء هم من يضعون كل القواعد.

ويعمل تطبيق UnGlue، الذي أسسه أبوان أميركيان، ألون شوارتز وأليكس جوديف، يعمل بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب وأجهزة التلفاز الذكية.

في حالة اتصال الجهاز بالإنترنت، يُمكن للآباء تتبع المدة التي يقضيها الأطفال على شبكة الإنترنت.

وعندما يصلون إلى المدّة المسموحة، يُمكن للآباء منعهم من استخدام تطبيقاتٍ وألعابٍ معينة.

يُمكن وضع حدود زمنية لتطبيقاتٍ مثل Snapchat، و Facebook، وTwitter، وInstagram، وYouTube وألعاب أخرى على الهاتف المحمول.

إلا أن التطبيق لا يحجزهم عن استخدام الإنترنت بالكامل، وفقاً لموقع Tech Crunch.

الفكرة هي وضع حدٍ أقصى للوقت الذي يُمضونه على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الترفيه، لكن صناع التطبيق يزعمون أن الأطفال سيمكنهم الولوج إلى الإنترنت من أجل حل الواجبات المدرسية والبحث عن المعلومات.

كل يوم، يضبط الآباء Time Bank، وهو حدٌ يومي من الوقت يُمكن للأطفال قضاؤه على الإنترنت.

يُمكن أن يحظى الأطفال بالمزيد من الوقت على تطبيقهم المفضل عند قضاء المهام المنزلية، لكن تحت إشراف الآباء أو الأوصياء على عليهم.

ولأن UnGlue يستخدم حلاً للشبكات الخاصة الافتراضية VPN، يُمكنك إدارة الأجهزة حتى مع استخدامها خارج المنزل.

ويُمكن للآباء ضبط جداول للإنترنت مصممة خصيصاً، ووضع حدود مختلفة لأيام المدرسة وأيام العطلات.

ويُمكنهم أيضاً إيقاف الإنترنت في حالة المناسبات الكبيرة - على سبيل المثال قدوم الأصدقاء إلى العشاء.

يوفر هذا التطبيق تقريراً تفصيلياً عن المواقع التي زارها الأطفال والوقت الذي قضوه على كلٍ منها، كما أنه مجاني ومتاح لأجهزة iOS و Android.