  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يشن حملة مداهمات لمنازل محررين واعتقالات بالضفة

الثلاثاء 07 مارس 2017 04:36 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يشن حملة مداهمات لمنازل محررين واعتقالات بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيش لعدد كبير من منازل الأسرى المحررين في مدينة الخليل.

وقد داهمت قوات الاحتلال أكثر من عشرين منزلاً لأسرى محررين في المدينة، تخللها تفتيش وتخريب لمحتويات المنازل، واحتجزت الأسير المحرر فايز مسك وفادي شاور، وأفرجت عنهما بعد عدة ساعات من الاعتقال.

وعرف من بين الأسرى المحررين الذين داهمت قوات الاحتلال منازلهم في الخليل :

الأسير أنس زغير   فايز مسك  فادي شاور  بلال سلهب  أ.هشام الشرباتي شادي العويوي وشقيقه أحمد العويوي  محمد فوزي الخطيب  رسمي دوفش والد الشهيدين جهاد وطارق ثائر الفاخوي  يحيى القواسمي  مجاهد القواسمي  رائد النتشة  لؤي الزغير  هاشم أبو تركي  يعقوب الزعارير  لؤي الزغير.

وقالت مصادر محلية إن عملية عسكرية واسعة طالت عشرات المنازل في قرية برطعة الشرقية شنتها قوات الاحتلال فجرا وفتشت خلالها المنازل ونكلت بأصحابها.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال اعتقلوا خمسة مواطنين في قرية برطعة هم : الأشقاء الثلاثة حامد، و ماهر، ومجاهد جميل خطيب ، ومعتصم عزيز قبها ، ومؤنس مروان قبها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية واعتقلت المواطن صالح الحثناوي وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته.

وفي نابلس صادرت قوات الاحتلال ، مخرطة من بلدة جماعين جنوب المدينة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت جماعين فجراً، وداهمت موقع مخرطة تعود للمواطن منصور ماجد غيث، واستولت على المعدات التي بداخلها، وهدمت جدران الموقع.

الاحتلال يشن حملة مداهمات لمنازل محررين واعتقالات بالضفة
الاحتلال يشن حملة مداهمات لمنازل محررين واعتقالات بالضفة
الاحتلال يشن حملة مداهمات لمنازل محررين واعتقالات بالضفة
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

10 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال
الأسيرات في سجون الاحتلال

56 أسيرة فلسطينية بسجون الاحتلال بينهن 16 قاصراً

الاحتلال يعتقل نائبين وقيادي بحماس من بيت لحم
2af213d8a6987a2694dc88a03da072ac

الاحتلال ينصب حواجز عسكرية في جنين

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في "بيت أمر"

الأخبار الرئيسية

منذ 12 دقيقة

فتح معبر رفح لليوم الثاني و585 مسافراً غادروا أمس
منذ ساعتين

"الكنيست" يصادق على قانون منع دخول من يدعو لمقاطعة الكيان الصهيوني
منذ ساعة

15 عاما على عملية الاستشهادي محمد فرحات
منذ 17 ساعة

56 أسيرة فلسطينية بسجون الاحتلال بينهن 16 قاصراً
منذ 19 ساعة

لجنة الأهالي: 174 اعتقالاً و246 استدعاءاً نفذتها أجهزة السلطة خلال شهر فبراير
منذ الأمس

#الثائر_باسل .. مطارد حتى آخر نفس

مقالات

​علاقة مصر بعباس

​علاقة مصر بعباس

د.يوسف رزقة
حول تدوين وتوثيق سياسة حماس

حول تدوين وتوثيق سياسة حماس

إبراهيم المدهون
الإسرائيليون يتطرفون ضد غزة جهلًا

الإسرائيليون يتطرفون ضد غزة جهلًا

د. فايز ابو شمالة
منشورات الحرب في مواقع التواصل

منشورات الحرب في مواقع التواصل

د. عصام شاور