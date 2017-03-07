الاحتلال يشن حملة مداهمات لمنازل محررين واعتقالات بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيش لعدد كبير من منازل الأسرى المحررين في مدينة الخليل.

وقد داهمت قوات الاحتلال أكثر من عشرين منزلاً لأسرى محررين في المدينة، تخللها تفتيش وتخريب لمحتويات المنازل، واحتجزت الأسير المحرر فايز مسك وفادي شاور، وأفرجت عنهما بعد عدة ساعات من الاعتقال.

وعرف من بين الأسرى المحررين الذين داهمت قوات الاحتلال منازلهم في الخليل :

الأسير أنس زغير فايز مسك فادي شاور بلال سلهب أ.هشام الشرباتي شادي العويوي وشقيقه أحمد العويوي محمد فوزي الخطيب رسمي دوفش والد الشهيدين جهاد وطارق ثائر الفاخوي يحيى القواسمي مجاهد القواسمي رائد النتشة لؤي الزغير هاشم أبو تركي يعقوب الزعارير لؤي الزغير.

وقالت مصادر محلية إن عملية عسكرية واسعة طالت عشرات المنازل في قرية برطعة الشرقية شنتها قوات الاحتلال فجرا وفتشت خلالها المنازل ونكلت بأصحابها.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال اعتقلوا خمسة مواطنين في قرية برطعة هم : الأشقاء الثلاثة حامد، و ماهر، ومجاهد جميل خطيب ، ومعتصم عزيز قبها ، ومؤنس مروان قبها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية واعتقلت المواطن صالح الحثناوي وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته.

وفي نابلس صادرت قوات الاحتلال ، مخرطة من بلدة جماعين جنوب المدينة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت جماعين فجراً، وداهمت موقع مخرطة تعود للمواطن منصور ماجد غيث، واستولت على المعدات التي بداخلها، وهدمت جدران الموقع.