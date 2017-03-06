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التغيير والإصلاح: إعادة اختطاف النواب "إرهاب دولة منظم"

الإثنين 06 مارس 2017 06:53 م بتوقيت القدس المحتلة

التغيير والإصلاح: إعادة اختطاف النواب "إرهاب دولة منظم"

قناة الأقصى - غزة

نددت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإعادة الجيش الصهيوني اليوم الاثنين اختطاف النائبين عنها من الضفة الغربية خالد طافش وأنور زبون.

وأكد بيان صادر عن الكتلة أن إعادة سياسة اختطاف النواب بالجملة هو منهج صهيوني خبيث وإرهاب دولة منظم ضد الشرعية الفلسطينية ولعب مكشوف على موازين القوي الفلسطينية الداخلية.

وجاء في البيان "كل ذلك لا يمكن أن يثنيني عن مواصلة دربنا والتمسك بخياراتنا والحفاظ على ثوابتنا".

وأضاف "تبقي سياسة استنساخ الفشل للاحتلال الصهيوني هي سيدة الموقف أمام الإرادة الصلبة والفولاذية التي يتحلى بها نوابنا الشامخون رغم عظم التضحيات وحجم الثمن الذي يدفعونه في هذا الطريق".

وكان جيش الاحتلال اعتقل فجر اليوم النائبين طافش وزبون بعد اقتحام قواته منزلهما في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، ليرتفع عدد النواب المعتقلين إلى تسعة منهم سبعة عن كتلة التغيير والإصلاح.

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